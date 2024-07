¡Rompe en llanto! Joven madre protagoniza dramática fiscalización en vivo para el matinal

El matinal Mucho Gusto, transmitió en vivo una fiscalización vehícular en la comuna de Macul, en la Región Metropolitana. En concreto, Carabineros en el lugar pararon a una joven madre que no tenía los documentos necesarios para transitar por lo que le informaron que le requisarían su auto, situación que la hizo romper en llanto.

Específicamente la mujer se movilizaba sin su revisión técnica y con la licencia de conducir vencida. María José, de 27 años expresó su angustia frente a lo ocurrido y se desahogó con Andrés Caniulef quien le explicó la importancia de las fiscalizaciones y tener los papeles al día, incluso trató su actitud de infantil.

¿Qué ocurrió en la fiscalización?

“Se me pasó la revisión técnica en junio y yo creo que no hay justificación, pero nada...” expresó la joven al periodista Caniulef. Sobre la misma, la joven madre expresó sus angustia entre lágrimas. “¡Puta, tengo un hijo, trabajo, estudio, hago mil hue... como para solucionarlo y de verdad se me pasó!” señaló.

“El auto es donde yo llevo a mi hijo prematuro al médico y se me pasó. Yo creo que a cualquiera se le puede pasar. De verdad, basta ¡se me pasó! ¡se me pasó!”, insistió. Luego, la mujer se negaba a entregar las llaves de su auto y Carabineros la convenció, ante lo que la joven llamó a su papá para que le llevara su licencia.

Pesé a la tristeza de la mujer, los fiscalizadores le quitaron su automóvil para llevarlo a corrales municipales y le pasaron una infracción quedando citada al Juzgado de Policía Local. Fue en eso que el reportero expresó que la actitud de la conductora “raya en lo infantil” y destacó la actitud de Carabineros.

