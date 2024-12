Jorge Almirón da vuelta la página y elige el reemplazo de Brayan Cortés en Colo Colo: "Ya le comunicó su interés"

Jorge Almirón se encuentra de vacaciones luego de una exigente y triunfal primera temporada al mando de Colo Colo, pero igualmente el técnico ya parece concentrado en lo que será el 2025, y es que ante la inminente salida de Brayan Cortés, el argentino ya habría decidido su favorito para reemplazar al guardameta.

Como bien es sabido, el formado en Deportes Iquique rechazó hasta la última oferta del Cacique para renovar su contrato ya vencido, por lo que el 'popular' se verá obligado a buscar un nuevo golero para asumir el pórtico colocolino. En esa línea, en Blanco y Negro no pierden el tiempo y ya iniciaron contactos con su principal candidato.

Según informó El Mercurio, el favorito para tomar el lugar del 'Indio' es Matías Dituro, exarquero de Universidad Católica que actualmente milita en el Elche de la Segunda División de España, y a petición del cuerpo técnico, ya hubo un primer acercamiento con el argentino: "Colo Colo ya le comunicó su interés a Matías".

Pero eso no es todo, pues según reveló esta fuente reservada a dicho diario, el guardameta no solo toma ventaja por que cuenta también con la nacionalidad chilena, y en consecuencia no significaría un cupo de extranjero para el Cacique, sino que también el propio Dituro estaría considerando volver a nuestro país: "Él tiene ganas de volver a Chile".

Cabe mencionar que esta semana se haría oficial la salida de Brayan Cortés, lo que le permitirá a Colo Colo manejar la situación con una mayor claridad e ir de lleno por un nuevo arquero que se sume a sus filas para pelearle el puesto a Fernando de Paul de cara a un 2025 marcado por el centenario de la institución.

