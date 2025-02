¡Paren todo! Jordhy Thompson fue ofrecido a Colo Colo y la respuesta fue muy clara

Jordhy Thompson no lo está pasando del todo bien en Rusia, donde su club es colista absoluto y principal candidato para descender. Es por esto que el delantero buscó retornar a Colo Colo en este mercado, pero la dirigencia alba fue clara para responder.

Todo esto fue revelado por el periodista Rodrigo López de D Sports, quien afirmó que "es verdad, fue ofrecido a Colo Colo (...) no hubo respuesta". Sin embargo, también soltó la bomba para señalar que, ante el rechazo del Cacique, fue ofrecido en otro club del país.

"Como no hubo respuesta, y no quiere estar en Rusia, fue ofrecido a Audax Italiano", agregó el periodista. Destacar que, además del mal momento de su club, Thompson busca estar en Chile debido a que espera un hijo de Camila Sepúlveda, con quien ha protagonizado diversos escenarios polémicos que incluso lo tuvieron en prisión.

Quizás te pueda interesar: ¿Tendrá su opción? La figura del Cacique que sueña con su chance en La Roja

Jordhy Thompson se ofreció para volver a Macul.

Todo no terminó ahí, porque el periodista Rodrigo López se tomó aún más tiempo para dar más detalles de su ofrecimiento en el Monumental. "El tema es que con los albos no están buenas las relaciones y no es del gusto total de la dirigencia", complementó para finalizar.

Recordar que los albos le dieron muchas oportunidades a Thompson pero, al no aprovecharlas, optaron por venderlo rápidamente al fútbol ruso y desligarse de los problemas de indisciplina que protagonizó en su momento y con mucha frecuencia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.