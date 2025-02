¿Tendrá su opción? La figura de Colo Colo que sueña con su chance en La Roja

Colo Colo tuvo su primer triunfo de la temporada al vencer a Unión San Felipe en Copa Chile, razón por la que se abrió el apetito de todos en el club. En este sentido, una de las principales figuras albas no escondió su deseo de ganar todo este 2025 y de tener su chance en La Roja.

Se trata de Sebastián Vegas, quien se mostró ilusionado por decir presente en las Eliminatorias. "Claro que ilusiona, pero por ahora sólo pienso en Colo Colo y lo más importante es el partido que viene ante Deportes La Serena", señaló en Diario AS.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo tiempo para referirse al gran momento que está viviendo en el Cacique. En esa línea, el exMonterrey afirmó que "me he adaptado bien, el grupo me ha recibido de buena forma. Estoy con muchas ganas para lo que viene".

Vegas ha sido una de las grandes figuras del Cacique.

La mala noticia para los hinchas albos es que Vegas no tiene opción de compra, razón por la que tendrá que abandonar sí o sí el Estadio Monumental a final de año, cuando su préstamo concluya. De todas formas, la dirigencia podría negociar para quedárselo, aunque deberá ofrecer una buena suma de dinero.

Lo malo es que, en base al rendimiento actual del jugador, sumado a posibles nominaciones a La Roja, el valor de Sebastián Vegas no hará más que aumentar. Es por esto que los albos tendrían que desembolsar aún más dinero, además de luchar con diversos clubes que lo buscarán para ficharlo.

