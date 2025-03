Iván Moreira alza la voz en defensa de Karol Cariola: "No he visto que allanen a los poderosos"

Durante la jornada la diputada Karol Cariola se presentó en la Cámara junto con su hijo recién nacido para hacer frente a los parlamentarios que realizaron una moción de censura contra la mesa de la Corporación. Recordemos que este recurso fue pedido luego de que se allanara el domicilio por el delito de conflicto de intereses justo el día en que estaba dando a luz por primera vez.

El abagado de Cariola mencionó que "como quiera que se le mire, esto fue completamente inadecuado, inoportuno, falto de prudencia y mesura, tanto de quien reiteró la orden, quien la obtuvo con información incompleta –de un tribunal que le arrancó una decisión a un tribunal que fue sorprendido- y a quien la ejecutó de una manera completamente innecesaria" dijo.

La inesperada defensa de Moreira en contra de Cariola

El senador de la UDI cuestionó el actuar de la Fiscalía. “Antes perseguían solo a la derecha, pero ahora persiguen a todos, también a la izquierda, porque se dieron cuenta que seguían recibiendo aplausos” explicó. “Antes perseguían solo a la derecha, pero ahora persiguen a todos, también a la izquierda, porque se dieron cuenta que seguían recibiendo aplausos”, afirmó

“Está muy bien que hagan su trabajo, pero que no lo usen para estar en pantalla o lograr el día de mañana ser fiscal nacional”, añadió el senador. Moreira también criticó el allanamiento realizado por la PDI y dirigido por el Ministerio Público, asegurando que fue desprolijo y una muestra del “sesgo político” de Fiscalía, añadiendo que no tienen esas mis actitud ante los “poderosos” o “narcotraficantes”.

“Aquí hubo una actitud descriteriada, que una persona que está teniendo su guagua lleguen a invadir su casa, a allanarla. No es solo por la guagua, es la actitud. Eso no se hace. ¿A dónde está el delito aquí? Yo no he visto que allanan la casa de algunos poderosos, no he visto que allanen las casas veces a los narcotraficantes, también nacen casas y se esperan. Esa no es la Fiscalía que nosotros queremos”, reflexionó.

