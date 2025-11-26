Caso María Elcira: Fiscalía defiende investigación y descarta participación de terceros

Por: Catalina Martínez

En medio del reciente revuelo en torno al caso de María Elcira Contreras, el Ministerio Público irrumpió con una aclaración que remeció el curso de la historia de la adulta mayor extraviada hace un año y medio en Limache.

Tras semanas de cuestionamientos, la Fiscalía salió a defender su labor investigativa. Las críticas provenían de la familia de la mujer de 85 años que se desvaneció sin dejar rastro en pleno almuerzo del Día de la Madre, en mayo de 2024.

Para Carla Hernández, nieta de María Elcira, la indagatoria no ha estado a la altura: asegura que ha visto fallas, vacíos y tropiezos. “Me da una rabia, una frustración, sensación de injusticia. Creo que nadie merece una investigación tan deficiente como la que se ha hecho en el caso de mi abuela”, lamentó hace poco. 

Ante los cuestionamientos, el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, entregó a los medios un resumen de las gestiones realizadas, detallando las diligencias que han marcado el proceso. 

La respuesta de la Fiscalía 

Tras meses de sospechas y versiones cruzadas, el persecutor fue categórico: la investigación no ha revelado rastro alguno de participación de terceros. “Debemos señalar que hasta el día de hoy, y eso lo seguimos manteniendo, no hay ningún antecedente verosímil, serio y comprobable de que exista participación de terceras personas en este hecho”, detalló. 

“Sin perjuicio, evidentemente que, como Ministerio Público y como investigadores de la causa, no nos podemos cerrar a ninguna hipótesis el día de mañana. Pero a la consulta del día de hoy, sobre participación de terceras personas en este hecho, no hay antecedentes que puedan confirmar esa hipótesis”, recalcó Sánchez. 

Dentro de esa misma línea, el fiscal afirmó “la investigación se ha realizado de buena fe, con todos los medios disponibles por parte de la Fiscalía Local de Limache, en permanente coordinación y comunicación con la Fiscalía Regional de Valparaíso y también con la Fiscalía Nacional”.

El subprefecto Rodrigo Gadaleta, jefe subrogante de la Prefectura de Viña del Mar, también coincidió con esa postura. “Mucho se ha hablado por diferentes personas en los medios de comunicación respecto a errores o negligencias de la investigación, por lo cual esta Policía mantiene su convicción en un proceso investigativo especializado, multidisciplinario, interagencial, transparente, serio y comprometido, principalmente con la Justicia, pero más aún, con la familia”, sentenció. 

