Caso María Ercíra: ¿Quiénes son los nuevos testigos que podrían cambiar el rumbo de la investigación?

Ha pasado casi año y medio desde que María Elcira Contreras desapareciera el 12 de mayo de 2024 mientras compartía un almuerzo con su familia en el Fundo Las Tórtolas de Limache. Ahora, sus familiares piden que se interrogue a nuevos testigos que puedan aportar información sobre su paradero.

La Estrella de Valparaíso consignó que Carla Hernández, nieta de la adulta mayor desaparecida, explicó que han pedido a la Fiscalía que entrevisten a posibles nuevos testigos del caso.

Para la familia, la investigación no ha sido exhaustiva, asegurando que no se habría interrogado a todos los trabajadores del fundo ni a quienes se encargan de la basura. Hernández afirmó que las cámaras de seguridad muestran a personas vinculadas al lugar que todavía no han comparecido ante la Fiscalía.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

No obstante, el Ministerio Público señaló que ya se había entrevistado a los empleados del fundo y a quienes trabajan en el servicio de aseo involucrados en la investigación.

Familia de María Elcira hizo impactante denuncia

Aunque el Ministerio Público ha insistido en que las actuaciones están avanzando, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia, indicó que se están preparando dos nuevas pericias y que todavía quedan "diligencias pedidas y no hechas". Dentro de ese contexto, el letrado argumentó que el caso presenta "cabos sueltos" y "testimonios utilitarios e incluso falsos".

Por eso, la nieta de María Elcira indicó que también solicitaron un análisis de llamadas y geolocalización para confrontar posibles declaraciones falsas, y acusó que "la investigación está viciada desde el inicio", pues algunas versiones no coinciden con lo que muestran los videos.