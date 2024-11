Exponen revelador testimonio de taxista en caso Monsalve: "La chica me pidió ayuda"

Durante la jornada se realizó la audiencia de formalización en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien quedó detenido en una comisaría hasta que el martes se decrete la medida cautelar que deberá cumplir mientras se le investiga el delito de violación. En la instancia judicial se entregaron nuevos importantes antecedentes en el caso.

Una de las pruebas más impactantes que se escucharon en la audiencia fue el testimonio del taxista que trasladó a la ex autoridad de gobierno junto con la presunta víctima al Hotel Panamericano ubicado en la comuna de Santiago. Recordemos que la denunciante señaló que tras juntarse con Monsalve en un restaurante peruano fue llevada contra su voluntad a este lugar, en donde aseguró ser agredida sexualmente.

Taxista entrega relato clave en caso Monsalve

El hombre relató lo que vio la noche del 22 de septiembre, cuando tomó a Monsalve y la mujer en calle San Francisco, a unas 4 cuadras del restaurante peruano donde habían estado comiendo consignó La Tercera. “A la altura del número 22 de calle San Francisco dirección sur, me hizo parar una chica que se encontraba acompañada de un sujeto mucho mayor que ella” señaló el testigo clave.

Así mismo, el conductor mencionó que la mujer se abalanzó contra su vehículo le pidió ayuda y que no quería estar con su acompañante, por lo que viajó en el asiento del copiloto. “La chica me pidió ayuda y me dijo que no se quería ir con el sujeto con el que estaba” contó. Además dijo que tuvieron que parar algunas calles antes, debido a que la joven no paraba de vomitar.

Además, el chofer declaró que él debió auxiliar a la joven de 31 años, ya que Monsalve se mantuvo en su asiento. Debido a que la presunta víctima manchó el asiento del auto, la ex autoridad le habría dado $20 mil al taxista, cuando el taxímetro marcaba $3.500. “Haciéndome un poco el tonto para ver qué pasaba, porque me preocupaba un poco la chica y no sabía cómo ayudarla más” explicó.

Bajo esta misma línea afirmó que “en ningún momento vi un forcejeo entre ellos, ni de parte de la chica ni por parte del hombre” y “se notaba que ella estaba muy ebria”. También comentó que la mujer se paró y le dijo al taxista que no quería estar con Monsalve, y él la ayudó a sentarse en el asiento del copiloto, mientras la ex autoridad iba en la parte trasera

Tras eso, Monsalve le pidió al taxista dirigirse al Hotel Panamericano, donde el ex subsecretario residía cuando estaba en Santiago. "Cuando llegamos al hotel, ellos se bajaron y caminaron hacia la mitad del pasaje y yo me bajé nuevamente a limpiar mi vehículo y recuerdo que la conversación que ellos tenían (...) En el trayecto también me lo pidió, dijo que no quería estar a solas con él” expresó. “El hombre en todo momento se encontraba en mejor estado que la chica” cerró.

