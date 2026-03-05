“Esta norma es demencial”: Ex fiscal Gajardo deja cruda advertencia por proyecto que beneficiaría a temidos criminales

En medio de la polémica por la escalada en el Congreso del proyecto que pretende conmutar penas a criminales condenados —que presenten enfermedades, discapacidades o sean de la tercera edad—, el reconocido ex fiscal Carlos Gajardo apuntó contra el proceder legislativo y puso sobre la mesa una preocupante advertencia.

Recordemos que la iniciativa fue aprobada en el Parlamento con 23 votos a favor y 22 en contra, y ahora seguirá su recorrido en busca de la tramitación durante las próximas semanas, donde la edad de los condenados, su estado de salud y los efectos en la seguridad pública serán el principal foco del debate. 

Por otro lado, en medio de los cuestionamientos que saltaron por la controvertida propuesta, se acusó a los sectores políticos de derecha de utilizar esta propuesta para liberar a personas condenadas por violaciones a los DD.HH. durante la Dictadura Militar

Sin embargo, el alcance del proyecto no se limitaría solo a esos casos. De aprobarse, también podría favorecer a internos que cumplen condena por otros delitos de alta gravedad, como homicidio o crímenes sexuales. 

La cruda advertencia de Carlos Gajardo

Bajo ese contexto, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, el reconocido ex persecutor ilustró la repercusión inmediata que tendría el plan legislativo en caso de aprobarse, trayendo a colación tres ejemplos de temidos condenados

“De ser ley de la República, mañana mismo recuperarían su libertad criminales tan peligrosos como María del Pilar Pérez, del caso ‘La Quintrala’; el psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva; o (el ex agente de la DINA) Miguel Krassnoff ”, sentenció.

En cuanto a otros casos que podrían verse beneficiados por el proyecto, Gajardo detalló en Contigo en la Mañana: “Ángela Vivanco y Luis Hermosilla, si fueran condenados, se van para la casa inmediatamente. Porque tienen edad suficiente o tendrían que cumplir una cantidad de años muy menor”,

Luego, agregó: “En el caso del sicariato por el que se detuvo a Gyvens, el principal imputado es una persona de 75 años que alega tener enfermedades crónicas. Se iría para la casa inmediatamente”.

Por otro lado, no dudó en apuntar contra el Senado, afirmando que los parlamentarios que respaldaron la iniciativa tenían plena conciencia de las consecuencias que podría tener su aprobación.

“A mí me gustaría decir: ‘esto los senadores no lo pensaron bien’, pero aquí hubo un informe de la Corte Suprema que advirtió de todo esto, de las deficiencias de este proyecto, e igualmente se aprobó“, explicó. “Yo creo que esta norma es demencial”, concluyó el exfiscal Gajardo. 

