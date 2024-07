Alcalde de Algarrobo se querella en contra de Daniel Alcaíno: esta fue la broma que lo enfureció

El alcalde de Algarrobo, Marcelo González anunció que pondrá una querella criminal en contra del actor y humorista Daniel Alcaíno, luego de que este bajo el personaje de Yerko Puchento lo nombrara en una de sus rutinas para el programa Podemos Hablar de CHV. En concreto según Emol, González acusó calumnias.

"Hoy me enteré que en el programa PH, en la sección de humor de Yerko Puchento, nuestra querida comuna de Algarrobo volvió a ser mencionada negativamente" mencionó el edil en Instagram para luego mencionar. "Lamento profundamente lo sucedido, ya que si bien dañó mi honra y probidad, a quienes más afecta, es a nuestros vecinos y vecinas. Es esencial que temas positivos sobre nuestra comuna salgan a nivel nacional" lanzó.

¿Qué dijo el alcalde de Algarrobo sobre la rutina de Alcaíno?

Yerko Puchento mencionó en su rutina. “Premio para (…) el alcalde de Algarrobo Marco Antonio González por el hoyo que quedó en la Municipalidad de Algarrobo” lanzó. Esto generó la indignación del jefe comunal, quien en el Congreso anunció la querella en compañía de Andrés Longton y el senador Francisco Chahuán.

“No podemos permitir que esto siga dañando la honra de las personas. Hoy día se me ha perjudicado a mi persona, a Marco Antonio González Cárdenas, alcalde de la comuna Algarrobo, hoy día han dañado a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mi hijo, a mis padres también, preocupados de la situación, y también el daño que le hacen a la comuna Algarrobo” declaró González.

Finalmente aseguró que Alcaíno no ha tenido respeto por la comuna costera. “Yo no estoy metido en nada, yo sigo trabajando por mi comuna de Algarrobo, y por eso no queremos dejar esto impune, por eso vamos a presentar esta querella para imputar a este señor Daniel Alcaíno, este comediante, que no ha tenido ningún respeto, ni por mi comuna, ni por mi persona” cerró.

