¡Se puso choro y terminó desenmascarado! Chofer venezolano encaró en vivo a carabinero durante fiscalización

Durante la transmisión de este jueves del matinal Contigo en la mañana, se vivió un insólito episodio en vivo. Y es que, en medio de una fiscalización vehicular en la comuna de Conchalí un chofer venezolano terminó detenido por el delito de falsificación de documento público. Eso sí, no se fue sin antes dar batalla.

De acuerdo a lo informado por el espacio de Chilevisión, el camión circulaba con documentos ilegales. En cuanto al conductor, tampoco salió limpio, pues portaba una licencia falsificada. Con todo el descaro del mundo, el sujeto alegó no conocer las leyes chilenas.

“Lo que pasa es que es muy diferentes las cuestiones de ustedes aquí a nosotros”, lanzó el caribeño. En ese momento, personal de Carabineros le puso las esposas para trasladarlo a una unidad policial. “No tengo ningún delito... ¡Por qué tiene que estar jodiéndome!”, encaró el venezolano al uniformado que lo apresó.

“Que no se ponga choro”, expresó la animadora Andrea Arístegui desde el estudio.Esposado, el individuo siguió hablando con el programa. “Yo compré el motor, lo fui arreglando de a poco (el auto)”, se defendió el hombre. “No es llegar y comprar”, le devolvió el periodista en terreno de CHV.

“¿Y los documentos (por la licencia) de dónde los sacó?”, quiso saber JC Rodríguez. “Ese me lo hicieron. Me lo pasaron por internet”, respondió el chofer.

“¿Él entiende que está haciendo algo malo?”, cuestionó el comunicador. “Yo no estoy entendiendo nada, pensé que podía ser legal o sino no lo hubiese hecho. Yo no estoy enterado de lo que es falsificación”, expresó el caribeño.

En ese momento, Andrea Aristegui, oliendo el cuento, no tardó en expresar su escepticismo frente a los argumentos del conductor. “Yo no le creo, no puede ser que después de cuatro años en Chile diga que no sabía. Además, cuando hay alguien estafado o engañado, estaría mucho más intranquilo”, lanzó la conductora.

El inaudito momento terminó con Carabineros llevándose al chofer venezolano y con JC aconsejando a los televidentes. “No compren los papeles por internet, por favor. Los papeles se sacan en los lugares correspondientes”, sentenció.