“Carrete en la nieve” en Cajón del Maipo causa indignación: “Cero respeto a los chilenos”

Un video compartido por un usuario de Tik Tok provocó una avalancha de reacciones. El jueves feriado, el usuario visitó el Cajón del Maipo con el objetivo de “desconectar de ruidos”. Sin embargo, se llevó una amarga sorpresa: en el cañón andino se estaba celebrando tremendo carrete.

Con su celular, el usuario registró cómo varias personas de nacionalidad extranjera “disfrutaban” de la nieve mientras la música a todo volumen salía de los autos estacionados en la ruta. Además, se podía ver una parrilla en el lugar.

“Ese cu... estacionado ahí, en la mitad, no está ni ahí, hueón. Y ahora empezó la música. Vamos a grabar esta hueá”, advirtió el joven, con evidente sorpresa. Fue así como el usuario compartió el video en sus redes sociales y las reacciones ante el carrete no se hicieron esperar.

“Estación Central con nieve”, “Yo pensaba que el frío era nuestra mejor defensa... pero se adaptaron”, “Me pasó lo mismo en el Cajón del Maipo, no entienden que la gente quiere ir a disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza, pero ellos no respetan al otro y creen que todos quieren escuchar su ‘música’ cero respeto a los chilenos” y “Yo no comprendo a esa gente o cultura... Varias veces nos tocó alejarnos cuando visitamos algún lago o río, debido a su ‘exceso de alegría’”, fueron algunos de los comentarios que acumuló el registro.