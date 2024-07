Alzas en cuentas de la luz: Diputada Cordero hace inesperado ofrecimiento y revela cuánto gana

En una entrevista para el programa Todo Va a Estar Bien de Vía X, la doctora y diputada María Luisa Cordero realizó sus descargos ante el alza en las cuentas de la luz. En concreto la parlamentaria ofreció parte de su sueldo para pagar cuentas de la luz y reveló el dinero que recibe al legislar, además llamó a las altas autoridades a entregar parte de su dieta.

Sobre la misma Cordero, aclaró que pese a no ser "simpatizante de la izquierda" no considera que al alza sea culpa del actual Gobierno “no es culpa del presidente actual” expresó. Además advirtió que esto ha sido “una de las tantas mentiras y engaños de los que hemos sido víctimas” y a su juicio esto “lo podrían haber ventilado: ‘Chilenos todos, estamos hasta el cogote con las cuentas eléctricas’”.

¿Qué dijo la doctora Cordero?

La parlamentaria también comentó que deberíamos “copiarle a Milei” y despedir a todos los trabajadores del Estado y se lanzó en contra de los altos sueldos que entregan por ejemplo, a los altos mandos de Codelco. Así mismo, llamó a quienes están en altos cargos ponerse a pagar la deuda en conjunto que se tiene con la empresa eléctrica.

“Qué pasaría si el presidente Boric dijera: ‘Vamos a pagarlo entre todos’. Por ejemplo, a mí, que soy diputada, que me quiten un millón de pesos de la denominada dieta” añadió sincerándose sobre el sueldo que recibe como diputada. “Ojalá todas las dietas fueran como lo que gano yo. Yo gano $5 millones 600 al mes. Eso es lo que me transfieren en mi cuenta bancaria" contó.

“Entonces, que me digan: ‘Qué tal, doctora Cordero, póngase con un palito para pagar la cuenta’. Altiro se lo firmo” complementó. Por otro lado, a través de X la experta en psiquiatría escribió: "Cuando escucho decir que Chile es un país pobre, no puedo dejar de pensar en todos los despilfarros ocurridos en las diferentes instituciones tales como municipalidades, fundaciones, corporaciones y licitaciones truchas, pensiones de gracias, etc. Miles de millones perdidos" redactó.

