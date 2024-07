Nieta de María Elcira se cansa de malos mensajes y realiza potente descargo: "Para quienes escriben"

A través de redes sociales la nieta de María Elcira Contreras, adulta mayor de 85 años que lleva más de un mes desaparecida, realizó sus descargos en contra de quienes critican a su familia por aparecer en televisión. En concreto, la mujer aseguró que recibía fuertes mensajes de personas que la acusaban de no estar realmente preocupada por el caso de la anciana.

Con una foto del fallecido actor Robin Williams, Hernández expresó una profunda reflexión sobre los malos mensajes que ha recibido desde que el caso se hizo publico. Recordemos que, María Elcira se perdió mientras compartía un almuerzo familiar por el Día de la Madre en el fundo Las Tórtolas de Limache y desde ese entonces no se ha encontrado ninguna prueba concreta sobre su paradero.

¿Qué expresó la nieta de María Elcira?

“Para educar un poquito a esa gente que siempre me escribe ‘ayyy siempre tan feliz la nieta’, ‘les encanta la TV’, ‘Si tiene angustia no se le nota’... Por salud mental igual bloquearé a esas personas que no suman, pero quiero que se tome más conciencia al hablar de lo que no se ve” partió diciendo la joven que ha parecido en diversos reportajes intentado visibilizar el caso.

Sobre la misma agregó que “cada persona carga una mochila y no olvidemos el caso de este actor que se suicidó, pero siempre parecía estar feliz. ¿Por qué? Para no dar preocupaciones, para que no sientan lastima por tí, para no resoonder preguntas que te hacen mal. Aplíquenlo en su vida. No asuman lo que no saben, no son ni Dios, no leen mentes, ni siquiera creo que sean psiquiatras” lanzó.

Algo similar posteó la otra nieta de María Elcira, Carla Hernández hace algunas semanas. “Vista ciega y oídos sordos a comentarios malintencionados que lamentablemente reflejan una sociedad enferma" comentó en ese entonces agrediendo "el apoyo de toda nuestra familia, amigos y hasta conocidos que nos han prestado su apoyo de distintas formas para encontrar a mi abuela” redactó.

