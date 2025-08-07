¡Fue formalizado! Alumna sufrió violación en salón de clases por parte de un compañero de liceo

Una grave denuncia por violación ha generado profunda preocupación en la comuna de Quilleco, Región del Biobío. Según los antecedentes preliminares, una estudiante acusó a un compañero de curso de haberla violado al interior de una sala de clases del Liceo Bicentenario Francisco Bascuñán Guerrero.

De acuerdo con lo informado por BioBioChile, el terrible suceso habría ocurrido el pasado martes en plena jornada escolar, cuando en un momento el agresor habría utilizado fuerza física para atacar a la víctima de 15 años.

Pese a que la alumna habría pedido ayuda, nadie acudió en su auxilio dentro de la sala de clases. Más tarde, la estudiante relató la agresión que sufrió a su madre, quien, alarmada por la situación, interpuso una denuncia formal ante las autoridades.

Tras la denuncia, la Fiscalía instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Los Ángeles para realizar las primeras diligencias, con el fin de reunir antecedentes que permitan esclarecer el grave hecho.

De esta manera, y tras reunir antecedentes suficientes, el Ministerio Público imputó al menor de edad por delitos sexuales. El joven estudiante del liceo fue detenido por personal de Carabineros.

En la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó arresto domiciliario total como medida cautelar para el imputado. Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación.

