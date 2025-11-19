Alexander Aravena apunta a México y en la UC se frota las manos: estos millones recibirían

Alexander Aravena fue en su momento la gran figura de Universidad Católica y uno de los delanteros proyectables de la selección chilena. Sin embargo, con el pasar de los años ha perdido terreno en Brasil y su futuro parece apuntar a México, aunque esta situación no cae del todo mal en la precordillera.

Y es que, según información de El Mercurio, Tigres de Monterrey puso sus ojos en el delantero que, por ahora, milita en Gremio. El importante equipo de la Liga MX quiere quedarse con los servicios del canterano cruzado y estaría dispuesto a pagar por su pase, que tiene un valor de 5 millones de dólares.

La venta de Alexander Aravena beneficiaría a la UC

En Universidad Católica todos sonríen ante esta venta, pues aún son dueños del 30% del pase del atacante. Es decir, si los mexicanos pagan la cifra antes mencionada, los cruzados terminarían embolsándose 1.5 millones de dólares.

Quizás te pueda interesar: ¿Será lo mejor? Nicolás Córdova gana adeptos y lo postulan para seguir en La Roja

Desde México buscan a Aravena y la UC mira muy atenta.

De todas formas aún resta esperar que se materialice la posibilidad de traspaso ya que, por el momento, solo es un interés informal por parte del equipo mexicano. Lo cierto es que el delantero ha perdido mucho terreno en Gremio quedando relegado al banco de suplentes.

Los números de Aravena en Gremio

Durante este 2025, entre todas las competencias, el delantero ha sumado 1257 minutos repartidos en 35 partidos. En ellos ha sumado cinco goles y una asistencia, números que no han sido suficientes para consagrarse como titular.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.