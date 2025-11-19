¿Será lo mejor? Nicolás Córdova gana adeptos y lo postulan para seguir en La Roja

Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

Por: Fabián Marambio

La Roja terminó la Fecha FIFA con triunfos ante Rusia y Perú, escenario que comienza a devolverle algo de ilusión a los hinchas de cara al futuro. Es más, incluso postularon a Nicolás Córdova para que continúe siendo el entrenador para enfrentar los desafíos venideros.

El entrenador sumó muchas críticas después de no obtener buenos resultados en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 y, además, al vivir un verdadero papelón con la Selección en el Mundial Sub 20. Sin embargo, parece que todo esto quedó en el olvido.

Postulan a Córdova para seguir en La Roja

El encargado de hacerlo fue Marcelo Pablo Barticcioto, cuando analizaba el presente de la Selección. “Si van a traer un técnico para que siga el proyecto de Nicolás Córdova, es mejor dejarlo a Córdova”, señaló el ídolo del Cacique.

Siguiendo con sus palabras, el exjugador de Colo Colo también agregó que “qué mejor que uno que hizo el proyecto que lo lleve a cabo. Si no van a tener un técnico pronto, si no van a decidir, si no van a tener la convicción de contratar a alguien, lo más probable es que siga Córdova”.

¿Quién será el próximo DT de Chile?

Lo cierto es que la ANFP debe encontrar entrenador para comenzar a pavimentar el camino rumbo al Mundial de 2030 y, al parecer, Nicolás Córdova no entra en estos planes. Es más, el principal candidato para asumir es Gustavo Álvarez, quien no continuaría en Universidad de Chile.

