¡Amor para repartir! Maximiliano Falcón revela cariño por otro club chileno

Colo Colo finalmente está poniéndose al día con el Campeonato Nacional, ya que aprovechando la última doble fecha clasificatoria, comenzó a disputar los encuentros pendientes que le quedaban de fechas anteriores para así ir con la misma cantidad de partidos disputados que el resto de los equipos del torneo chileno.

El pasado domingo, los albos enfrentaron a Huachipato en un duro partido, donde con la ausencia de algunos de sus titulares, quienes estaban representando a nuestro país junto a la selección chilena, lograron imponerse con más de alguna dificultad por 2-1, donde Fernando De Paul fue la gran figura del encuentro, salvan al cacique en más de una oportunidad.

Ahora, Colo Colo debe jugar en condición de visitante ante Unión La Calera, equipo que está peleando por salir de la parte baja de la tabla de posiciones y a mostradouna gran mejoría en el último tiempo. En caso de conseguir una victoria, los albos podrían quedar en la primera posición en la tabla del Campeonato Nacional, a dos unidades de Universidad de Chile.

Uno de los emblemas del cacique en las últimas temporadas es Maximiliano Falcón, el defensor uruguayo ha sabido proteger los colores del equipo con toda la pasión que lo caracteriza, si bien ha tenido momentos donde ha cometido algunos errores, no cabe duda que los hinchas del equipo lo tienen en muy alta estima.

Pero ahora, Maximiliano Falcón reveló que siente un gran cariño por otro club chileno además de Colo Colo, este es el caso de Huachipato. "Con Huachipato tengo un sentimiento particular. Hay muchos que no saben pero cuando llegué a Colo Colo no tenía vuelo y Huachipato me trajo en un chárter después de un partido en Uruguay. Se portaron bien conmigo".