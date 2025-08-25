¡Cambió su futuro! Colo Colo salvó de la quiebra a popular equipo nacional

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana, Colo Colo abrió una nueva fecha del Campeonato Nacional, al enfrentarse en condición de visitante a Palestino, en lo que además era el primer encuentro de los albos sin Jorge Almirón en la banca, ya que el estratega llegó a un acuerdo para pactar su salida del equipo y por ahora están de manera interina la dupla técnica de Luis Pérez y Hugo González.

Este encuentro, era vital para ambos equipo, ya que por el lado del local, necesitaban sumar una victoria para no perder pisada a los primeros puestos del torneo nacional, mientras que los albos necesitaban sumar tres puntos que les dieran confianza y le permitieran no alejarse demasiado de los puestos de copas internacionales.

Pero finalmente, no hubo celebraciones en un encuentro que culminó con un empate sin goles que no le sirve de mucho a ninguno de los dos equipos, ya que con esto Palestino perdió su oportunidad de alcanzar a la U en el segundo lugar, mientras que Colo Colo cayó hasta el décimo puesto a cuatro puntos de los puestos de copas internacionales.

Si bien el fútbol es el deporte más famoso del mundo y mueve una cantidad enorme de dinero, esto no es igual para todos los equipos. Esto también es algo que se ve en nuestra liga, donde los equipos de primera división muchas veces tienen grandes diferencias en sus presupuestos, algo que se identifica mucho más con las otras divisiones de nuestro fútbol.

Es aquí donde en los últimos días se reveló que Colo Colo salvó de una posible quiebra a un popular equipo nacional, este es el caso de Santiago Wanderers. El cuadro caturro venía hace un tiempo con problemas económico, pero tras la compra total del cacique de la carta de Lucas Cepeda por dos millones de dólares, el equipo del puerto de Valparaíso pudo continuar con su funcionamiento sin problemas y ahora lucha palmo a palmo el tan anelado ascenso a primera división.

