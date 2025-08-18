¡BOMBAZO MONUMENTAL! Colo Colo negocia el regreso de un histórico al club

Este fin de semana se vivió una nueva versión del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el estadio monumental, donde embos equipos se peleaban el ingresar a la zona de copas internacionales en la parte media de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Además en los albos, Jorge Almirón también se jugaba su puesto en la banca del equipo.

El partido comenzó inmediatamente en favor de los cruzados, ya que antes de los 30 segundos, Cristián Cuevas anotó la apertura del marcador para el visitante. Luego al minuto 12', Tomás Astaburuaga amplió la ventaja del cuadro universitario y Fernando Zampedri decretó la goleada al minuto 33'. En el minuto 43', Erick Wiemberg abrió la esperanza para los albos con un descuento, misma que fue sepultada al inicio del segundo tiempo con el gol de Cristián Cuevas en el minuto 46', para decretar el definitivo 4-1.

Con esta derrota, Colo Colo se unde cada vez más en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, quedando por el momento fuera de los puestos de copas internacionales y despidiéndose casi por completo de sus opción de luchar por el título, en una temporada que es para el verdadero olvido de la institución.

Tras la dura caída ante Universidad Católica, los albos cayeron hasta el noveno puesto de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, quedando así hasta el momento fuera de los puestos de copas internacionales y a 20 puntos del actual líder Coquimbo Unido, sepultando casi por completo sus opciones al título.

Pero además de esto, Colo Colo está trabajando en una importante incorporación de un histórico del club, este es el caso de Julio Barroso. El exdefensor del cacique se encuentra en el fútbol formativo de Everton y tras el duelo entre ambos equipos estuvo conversando con el área del fútbol joven de los albos y podría volver al estadio monumental para hacerse cargo de la categoría sub20 del equipo.