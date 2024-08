¡Ha vuelto el rey del bajón!: "Tío Aceite" contó que está haciendo luego de retirar su carrito

Juan Alfaro, conocido como el "Tío Aceite", fue una figura emblemática de las noches en La Serena. Con su carrito, permanecía hasta la madrugada en Cienfuegos con Avenida de Aguirre, vendiendo chaparritas, empanadas rellenas de queso y el clásico churrasco marino, siempre con su icónico gorro de lana. Su leyenda creció aún más cuando se volvió viral en un video de YouTube.

Sin embargo, todo cambió con la pandemia y el aumento posterior en los precios de los insumos. Esto llevó a la desaparición del "Tío Aceite", ya que su carrito y sus fritangas dejaron de circular por las calles de la ciudad del Norte Chico.

Ahora, las cosas han cambiado, ya que el emblemático Juan es el protagonista de un nuevo video de la municipalidad de La Serena, con motivo de un nuevo aniversario de la ciudad. En el video, revela que actualmente trabaja en el área de reciclaje de la sede municipal.

“Ya no vendo en el carro, pero estoy bien. Muchos amigos me preguntan dónde estoy, me echan de menos”, aclaró en el video. También, aseguró que vio de todo durante las noches de La Serena. Sin embargo, nunca corrió peligro, ya que “los niños me cuidaban a mi, todo tranquilo, y yo los cuidaba a ellos también”.

Además, mandó un mensaje llamando a que “todos estén bien, que todos estén tranquilos, como antes, porque antes era otra juventud, que cambió a esta, eran más caballeros, nosotros los viejitos ya estamos en otra banca”.