Tras enterarse de violaciones: rompe el silencio madre que baleó a padre de su hija

Durante los últimos días quedó con arresto domiciliario una vecina de Algorrobo llamada Yesenia, quien se encontraba en prisión desde finales del 2023 por haberle disparado en el brazo al padre de su hija, quien fue acusado por la menor de el delito de violación. En cocnreto los repudiables hechos sucedieron cuando la pequeña sólo tenía 7 años, entre 2021 y 2022.

“Jamás me hubiese imaginado algo así. Él era su papá. Yo pensaba que él era el hombre que más la iba a cuidar en el mundo si algo me pasaba“, aseguró a vecina de Algarrobo según consignó La Cuarta. Luego la mujer relató por qué decidió tomar un arma y hacer justicia por sus propias manos con el padre de la menor.

¿Qué más contó la madre que baleó al padre de su hija?

La situación salió a la luz cuando la niña tenía apenas 7 años, luego de que le contara lo que estaba ocurriendo a su tía. Fue ella quien, sin dudarlo, alertó de inmediato a la madre de la menor. “Salimos a caminar y ahí le pregunté. Me respondió: ‘Sí, mamá, te lo juro que es verdad’”, recordó la mujer sobre los hechos ocurridos hace más de un año y medio.

Al enfrentar al acusado, la madre encontró el arma de fuego con la que él ya la había amenazado en el pasado. “Tenía mil preguntas en la cabeza, y en ese momento fue eso lo que me impulsó a actuar como lo hice. Sé que la justicia no está en mis manos… y tomar un arma es algo que no volvería a hacer”, aseguró.

Por último, reiteró su solicitud de indulto presidencial. “Tengo fe en que me lo concedan, y que esto también sirva para abrir caminos a otras mujeres que han vivido lo mismo, que han guardado silencio, para que puedan hablar… pero que el mundo entienda: los niños no se tocan”, concluyó la mujer según estipuló el citado medio.

