¿Hubo quiebre?: Revelan por qué Charles Aránguiz no conversa con La Roja de Ricardo Gareca

Sin duda alguna, uno de los grandes ausentes en el proceso de Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena es Charles Aránguiz, quien no ha estado en ninguna de las convocatorias del entrenador y es casi un hecho que no irá a la Copa América 2024. Ante ello, habría salido a la luz la gran razón de su desaparición en La Roja.

Efectivamente, el mediocampista de 35 años, uno de los pilares de la 'Generación Dorada', ni siquiera ha dialogado con el nuevo técnico de Chile, y el periodista Cristián Caamaño deslumbró qué pasa realmente con el jugador del Internacional de Porto Alegre, quien, aparentemente, habría decidido no volver al combinado nacional por un tema de rendimiento.

"Él le reconoció a su círculo que no iba a conversar con Gareca porque en realidad no tenía nada que conversar, porque él no se consideraba hoy, por su actualidad futbolística y física, un jugador de Selección", reveló el comunicador en Radio Agricultura, confirmando la automarginación del 'Príncipe' en este nuevo ciclo.

En esa línea, explicó que el jugador no está para nada conforme con su nivel actual en el fútbol brasileño, por lo que no siente estar a la altura de La Roja: "Él es muy autoexigente, los que conocen a Charles Aránguiz saben lo autoexigente que es él y él es el primero en darse cuenta que su rendimiento hoy día no está ni para pelear una lista de 55".

Y para finalizar, Caamaño dejó en el aire el futuro de Aránguiz en la Selección Chilena: "Sin ponerse a tono, él prefiere estar al margen. Después, si toma regularidad en el Inter de nuevo, seguramente va a ser considerado con Gareca y una conversación van a tener que tener, porque es con el único jugador que no ha conversado cara a cara todavía".

