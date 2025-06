Presidente Boric se transforma en padre: el mandatario entrega sus primeras palabras tras nacimiento de Violeta

Durante la noche de ayer el presidente Gabriel Boric se trasformó en padre por primera vez de Violeta junto con la basquetbolista Paula Carrasco. Cabe señalar que desde casi un siglo un primer mandatario en ejercicio no era padre y el mandatario quiso entregar hoy declaraciones sobre como han sido las primeras horas de vida de su hija.

“Está todo bien”, dijo según consta en La Tercera respecto al estado de su hija y de su pareja, Paula Carrasco. De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, el jefe de Estado se ausentará de sus funciones presenciales durante cinco días hábiles, periodo en el cual dedicará su tiempo al cuidado y acompañamiento de su familia

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Boric tras transformarse en padre?

Durante sus primeras palabras, Boric habló sobre cómo vivió el proceso de parto en su posición de espectador. “Yo estaba ahí, y me imagino que los padres que están viendo esto, a quienes han tenido el honor, la suerte de poder ver cómo nacen sus hijos, sus hijas, es de verdad un momento de una alegría inconmensurable”, recalcó el presidente.

“Es abrumador ver, sentir la vida y presenciar lo que hace la mujer, el cuerpo de la mujer, es realmente tremendo”, destacó. A partir de ahí, Boric destacó a su pareja. “Yo insisto, mi admiración a Paula y a través de ella a todas las mujeres de Chile y el mundo, porque los hombres no somos nada”, subrayó el jefe de Estado.

Asimismo el presidente señaló que solo logró dormir tres horas tras el parto y que espera durante la jornada de hoy o mañana viernes inscribir a la pequeña en el Registro Civil. “Yo siempre he dicho que uno no puede ser dos personas a la vez, uno no es Presidente un rato y padre otro... Ahora cuando hable, siempre voy a hablar como padre y también como Presidente” declaró.

Agregando que tiene "un sentido de responsabilidad tremendo por el presente, por el futuro de Chile, por el país que le vamos a delegar, como decía en la cuenta pública, a las Violetas del futuro. Y voy a estar todo lo presente que pueda dentro de mis responsabilidades. No voy a en ningún momento dejar de cumplir con mis responsabilidades, porque también es un privilegio ser Presidente de este país”, recalcó anticipando que a partir de ahora se prepara para compartir con su familia “toneladas de amor”.

