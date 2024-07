Nieta de María Elcira publica desgarrador mensaje sobre su abuela: "Está DESAPARECIDA, no fallecida"

Una de las nietas de María Elcira Contreras, Natalia Hernández publicó un desgarrador mensaje a través de redes sociales sobre la búsqueda de su abuela y aclaró que se encontraba "desparecida" y no "fallecida". En concreto, la mujer reflexionó sobre lo ocurrido y el dolor que siente a más de dos meses desde que se le perdió el rastro a la anciana.

Cabe mencionar que la joven compartió un video con un compilado de fotografías de la mujer compartiendo con su familia. Recordemos que, a María Elcira se le perdió el rastro el pasado Día de la Madre luego de que compartiera con su familia un almuerzo en el fundo Las Tórtolas de Limache sitio que ha sido investigado y registrado en sus alrededores.

¿Qué expresó la nieta de María Elcira?

“Hoy tengo mucha nostalgia, nunca sabemos cuándo será el último abrazo, el último beso, el último día, las últimas horas o incluso los últimos minutos, nunca sabemos si tendremos tiempo de despedirnos o no de alguien” comenzó escribiendo Hernández en la red social en donde agregó. “Siento un pedazo de mi corazón desgarrado y no se nota porque no está a la vista” dijo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Bajo esta misma línea añadió que “estas fotos corresponden a la última celebración de mi cumpleaños en abril y me desmorona pensar que probablemente ese sería el último cumpleaños qué pasó con mi hermana y conmigo (somos mellizas). Está DESAPARECIDA, no fallecida…y aunque me choca cuando leo que está muerta, no puedo dejar de admitir que es una gran posibilidad por la cantidad de días que han pasado” declaró.

Además, la nieta de María Elcira dio a conocer su deseo. “Hoy solo ruego un milagro y si pudiera pedir un deseo sería, volver a verla. Un besito más, un abrazo apretado, una segunda oportunidad, para que ella disfrute de sus años dorados. Me aferro a mi familia y a la fe para continuar y seguir con fuerzas en esta búsqueda. Les ruego que me acompañen compartiendo las publicaciones de mi abuela, tal vez con un granito de arena podemos llegar a ella. Si hay un testigo, por favor contáctenos” redactó en el mensaje.

“No solo yo lo estoy pasando mal. Mis padres, hermanos, sus hermanos y mis sobrinos todos los días preguntan por ella y ellos son pequeños. No tienen las herramientas para comprender, por qué ella ya no está en los almuerzos de fin de semana” cerró.

Te puede interesar: Millonarios fondos en criptomonedas: Joaquín Lavín Jr. y el hijo mayor de Cathy Barriga en aprietos