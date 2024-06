Neme furia con familiar de dueña de restaurante en el que desapareció María Elcira: “No se cayó una…”

En el Mucho Gusto, el periodista José Antonio Neme reaccionó furia contra familiar de la dueña del restaurante del Fundo las Tórtolas, lugar en que desapareció María Elcira Contreras, adulta mayor de 85 años. En concreto el profesional cuestionó la postura que el sujeto tuvo con un periodista que visitó el sitio, a quien trataron de muy mala manera, ya que no querían saber nada de los medios de comunicación.

“Estaba conversando con él, me pidió que no quería cámara ni micrófono, por supuesto lo respetamos absolutamente, pero él me decía ‘mira, hemos colaborado con todo, hemos dado todas las facilidades a la familia de María Elcira, por lo tanto no tenemos nada más que decir’” reveló el notero quien se encontraba en vivo desde Limache.

Neme se descarga por actitud de familiar de dueña de restaurante en Limache

El reportero en terreno agregó. “Decía que no quería saber nada de tele ni de medios de comunicación. Fue medio pesado conmigo, debo reconocerlo” expresó, contando que el sujeto era hijo de los administradores del fundo. “Él entiende que su familia ha tomado esta actitud de no dar declaraciones, pero él lanza una pachotada y dice que yo he ganado mucha plata con todo esto” comentó.

Al escuchar esto Neme no se quedó callado y como es de costumbre respondió con todo. “Acá hay que ser súper claro y directo: nadie está diciendo que los dueños del lugar tienen que ver con un delito, pero las cosas en la vida pasan y uno tiene que asumir las consecuencias” partió diciendo el comunicador quien procedió a subir el tono y explicar su punto de vista sobre lo ocurrido.

“Muchas veces son accidentes o acciones que uno no buscó, pero si en tu predio se perdió una persona, nadie está diciendo que tú eres culpable, pero tú ya estás en un cuadro que es inquietante, te guste o no” partió diciendo. "Decirle a la prensa ‘no, yo ya colaboré’... aquí hay un caso de connotación pública y nos interesa saber un tema policial con eventual resultado de muerte” agregó.

“Yo sé que ellos no tienen obligación de hablar con los medios, pero los medios están detrás de algo de interés público. No se cayó una pelota, se perdió una persona. Yo hago un llamado a que entiendan de lo que estamos conversando” cerró sobre el misterioso caso. Cabe mencionar que, María Elcirsa ya lleva más de un mes desaparecida y no existen pruebas de su posible paradero.

