¡En pleno matinal! Neme expone "atroz relato" que remecería el caso Monsalve

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme se refirió nuevamente a la denuncia en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por violación. En concreto el periodista expuso un antecedente desconocido en el caso que tendría que ver con un impactante relato de la presunta víctima.

El dato fue entregado por el comunicador mientras repasaba el caso de Gérard Depardieu, actor acusado de distintas agresiones sexuales y cuyo juicio fue aplazado debido a un supuesto problema de salud, y dejó impactada a su colega de conducción Karen Doggenweiler. Así mismo, sus dichos generaron revuelo en redes sociales.

¿Qué dijo Neme sobre Monsalve?

“No sé si es por lo que hemos vivido en Chile que uno está más atento o más sensible a este tipo de casos... a raíz de (la acusación a) Monsalve. Dicho sea de paso, ayer me enteré de unas cosas de Monsalve que mejor no las digo acá, porque es un relato terrible, atroz, tremendo, de una fuente muy importante. Paso página”, lanzó como si nada el periodista.

Ante esto, Doggenweiler quedó intrigada y sin advertirle que el micrófono estaba abierto le consultó. “¿Lo de Monsalve? Lo que te conté” dijo. Mientras Marianne Schmidt continuaba con su comentario respecto al caso de Depardieu. Luego Neme señaló “no, es que no lo voy a decir” dijo cerrando la conversación sobre el testimonio al que tuvo acceso.

"Si José Antonio Neme sabe cosas sobre Manuel Monsalve y decide callarlas teniendo un medio para decirlo libremente es encubrimiento"; "Neme mencionó que el tema era aberrante, que le contó una fuente y que no se iba a referir a eso. Esto sin duda debe ser escabroso pero el violador de Monsalve sigue gozando de total impunidad al igual que Tohá, Boric y todos los encubridores"; "Me acaban de dar unos datos muy oscuros de lo que supuestamente paso entre monsalve y la victima, si eso es cierto estamos frente a un ser muy oscuro que no puede estar libre y la victima corre serio peligro" fueron algunos de los comentarios que aparecieron sobre el momento.

