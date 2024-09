¡Fue interrumpido por extraña situación! Marcelo Lagos se refiere a serie de sismos en región del país

Durante la jornada en el matinal Contigo en La Mañana el geógrafo Marcelo Lagos se refirió a una serie de sismos que han ocurrido en la zona centro-norte durante los últimos días y explicó lo sucedido en la Región de Coquimbo y sus alrededores. Así mismo en el programa, el profesional recalcó en que los terremotos no se podían predecir, por lo que estos movimientos no tendrían que ver con algo más.

“Entre más tiempo transcurre, la probabilidad de que venga un nuevo evento, es mayor. ¿Cuándo exactamente? No lo sabemos. Pueden haber señales o no, por eso los terremotos no se pueden predecir” comentó en el espacio. Más tarde su explicación fue interrumpida por un extraño hecho que ocurrió en el programa.

¿Qué más dijo Marcelo Lagos sobre los sismos?

“Lo cierto es que la ciencia chilena está monitoreando esta zona con mucha atención, porque es altamente probablemente que en un momento ocurra un terremoto y es importante rescatar estas señales" añadió. Sobre la misma agregó que “han ocurrido eventos que pueden dimensionar lo que viene, genera preguntas legítimas, pero las señales que nos avisan cuando viene un terremoto, a veces pasa, a veces no”.

“Por eso debemos tener conductas de prevención y autocuidado...” alcanzó a decir cuando la luz del estudio del matinal falló y debieron intervenir los conductores del espacio. “¿Qué pasó? Tranquilos, seguimos al aire” dijo Monserrat Álvarez quien decidió seguir con el programa a pesar de lo que pasaba.

“Algo va a pasar acá” dijo en tono de broma Roberto Cox. “Estamos con problemas en la energía eléctrica, estamos sin monitores, no sabemos lo que está pasando al aire” interrumpió finalmente Julio César Rodríguez quien si se preocupó por lo que habría pasado con la energía del estudio mientras estaban en vivo.

