“No hay nada más lindo”: La felicidad de Arturo Vidal tras pasar con Colo Colo a cuartos de final de Copa Libertadores

Una noche llena de emociones vivieron los colocolinos, quienes celebraron el paso de Colo Colo a cuartos de final de Copa Libertadores. El Cacique logró avanzar a la siguiente fase del torneo internacional con un 2-1 ante de Junior de Barranquilla, donde Lucas Cepeda y Maximiliano Falcón se matricularon con los tantos.

Los albos hicieron historia la noche del martes, pues luego de muchos años lograron meterse en cuartos de final. Un hito que llena de orgullo a uno de sus ídolos, hablamos de Arturo Vidal, quien ingresó al partido en el minuto 83' tras la salida de Esteban Pavez.

Luego del histórico enfrentamiento, el “King” habló con la prensa y no pudo ocultar su emoción ante el triunfo del cuadro de Macul. “No hay nada más lindo que pasar con el equipo de los amores, donde nací, me crié, así que muy feliz con esto”, expresó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Tras esto, el mediocampista albo señaló que “esto es impagable, desde que llegué los hinchas han estado con el equipo a muerte, nos han apoyado siempre, así que agradecerles de todo corazón por todo”.

Una noche mágica para Colo Colo que de la mano de Jorge Almirón se posiciona entre los ocho mejores equipos de América luego de seis años. Además, este es el primer triunfo en la historia del Cacique en Colombia en el contexto de Copa Libertadores.