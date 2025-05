Se refirió a caso de reconocido actor: la macabra teoría que tiene Manuel Monsalve sobre su denunciante

El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve declaró ante la Fiscalía con el fin de defenderse de la denuncia de violación en su contra. En la instancia habló sobre una posible "maquinación" de la joven trabajadora que lo denunció en octubre del año pasado así mismo mencionó que la funcionaria pudo ir “construyendo un escenario para la denuncia”.

La declaración del político fue revelada por La Tercera, y en ella Monsalve detalló entre otros temas, cómo se conoció con la subalterna y aseguró que él notó un interés por parte de la denunciante. Así mismo el profesional expresó sus razones sobre por qué no recuerda nada después del segundo pisco sour, la noche en que se reunió con la mujer en el restaurante Ají Seco Místico y se fue con ella hasta el hotel en el que se hospedaba en el centro de Santiago.

¿Qué dijo Monsalve sobre el caso que se les investiga?

"Yo sostenía dos posibilidades, una es las drogas, y una de las drogas más utilizada para estos efectos a propósito del caso del actor (Gonzalo) Valenzuela, es éxtasis líquido, y la usan porque el metabolismo de estas drogas no deja rastros en el organismo, es indetectable salvo que se enviara al extranjero, La evidencia demuestra que no valía mucho la pena periciarlo afuera porque no tiene buenos resultados", relató recordando el caso de Gonzalo Valenzuela.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Consultado por los fiscales sobre por qué la mujer lo denuncio si según él, ella le tenía interés, Monsalve respondió que la subalterna presentó la denuncia después de conversar con un amigo, Rodrigo Candia. Luego, -según indica el medio citado- señaló que la funcionaria pudo ir “construyendo un escenario para la denuncia”. “Lo otro que me he representado, es que la denuncia está muy estructurada como para tipificar ciertas cosas. Además, que es posible que ella haya ido construyendo un escenario para poder sostener una denuncia" agregó.

"Pero en conclusión no he logrado encontrar una respuesta evidente ante lo sucedido, a menos que ella haya conversado con terceras personas que la hayan conducido a presentar la denuncia en definitiva”, se lee en parte de la declaración. Consultado directamente sobre si cree posible que todo sea una “maquinación” por partes de terceros en su contra y si tiene algún antecedente de ello, Monsalve se limitó a responder: “No descarto ninguna posibilidad”.

Te puede interesar: Neme lanza potente descargo contra funcionarios públicos que tiraron licencias: "Se los digo directamente..."