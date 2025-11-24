¡Malas noticias! La baja sensible que tendrá Universidad de Chile para la recta final

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana volvió la acción al Campeonato Nacional tras el receso por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Universidad de Chile debía visitar a O'Higgins en un duelo vital para ver quién continuaría en la caza de Universidad Católica por el puesto del Chile 2 y clasificar así a la Copa Libertadores del próximo año.

Si bien el encuentro estuvo bastante peleado, comenzó en favor del romántico viajero, ya que al minuto 24', Maximiliano Guerrero abrió el marcador para la visita. Ya en el segundo tiempo, los azules sufrieron la expulsión de Matías Sepúlveda en el minuto 60', pero lograron aguantar las arremetidas de O'Higgins y llevarse la victoria por la cuenta mínima.

Con este enorme triunfo, Universidad de Chile se consolida en la tercera posición de la tabla de colocaciones a sólo tres puntos de Universidad Católica, quienes hasta el momento se estarían quedando con el puesto del Chile 2. Estas dos últimas fechas serán verdaderas finales para los azules, quienes además de ganar sus encuentros deben esperar que el cuadro cruzado se caiga en el camino.

Una baja sensible

Durante el duelo ante O'Higgins, Fabián Hormazábal debió salir en medio del partido debido a un dolor físico que asustó al público azul y que podría traer malas noticias. Según la información del periodista Marcelo Díaz, falta saber los resultados de los exámenes, pero lo más probable es que sea un desgarro en el abductor y que lo dejaría fuera de los dos partidos que quedan en el torneo.

