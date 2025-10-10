Motel de Quintero perdió demanda: Joven sufrió brutal ataque de perros y ahora recibirá millonaria indemnización

Alrededor del mediodía del domingo 15 de noviembre de 2020, un joven de 18 años se preparaba para sacar su auto del estacionamiento del Hotel Motel Boutique El Duende, en Mantagua, Quintero. La noche anterior había pasado allí junto a una acompañante.

Cuando alcanzó el área de los estacionamientos, tres perros rottweilers se abalanzaron sobre él. La fuerza del ataque lo hizo caer con violencia al suelo. Los perros desgarraron su ropa y luego su piel, dejándole profundas marcas en los brazos y las piernas.

Tras soportar un feroz ataque que se extendió por 15 minutos, el joven, exhausto y a punto de perder el conocimiento, vio a una trabajadora del motel. Con las pocas fuerzas que le quedaban, le pidió que usara una camioneta para ahuyentar a los perros. La mujer actuó de inmediato: espantó a los animales y lo llevó hasta el servicio de urgencias del CESFAM de Concón.

En el centro de salud le administraron profilaxis por mordeduras, entre ellas la vacuna antirrábica. Sin embargo, sus heridas eran tan graves que tuvo que ser trasladado al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde los médicos lo operaron de inmediato.

El joven perdió mucha sangre y parte del tejido muscular de sus piernas. Los médicos tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente para restablecer el flujo sanguíneo y evitar infecciones o incluso la amputación. Después de la operación, permaneció internado cuatro días en el hospital.

Luego del alta hospitalaria, el afectado quedó bajo los cuidados de su madre. Transcurridos casi tres años desde el incidente, continuaba con tratamientos médicos y curaciones periódicas, sin lograr recuperar la sensibilidad ni la movilidad —particularmente en la extremidad inferior derecha—, presentando además cicatrices evidentes.

Su madre fue su mayor apoyo. Estuvo presente en cada operación, en cada tratamiento y en cada noche de desvelo, cuidándolo sin descanso. A todo ello se sumaba el sufrimiento de verla impotente ante el dolor de su hijo.

La demanda contra Motel de Quintero

El caso llegó a los tribunales, donde el joven y su madre demandaron al motel. En la sentencia de Primera Instancia, la justicia les dio la razón: se ordenó una indemnización de 30 millones de pesos al joven por el daño moral causado por sus heridas y el trauma vivido, y otros 10 millones para su madre, en reconocimiento al sufrimiento que también debió soportar.

La resolución judicial acogió en gran medida las pretensiones de la parte demandante, con excepción del pago de $3.000.000 por concepto de daño emergente, solicitud que no fue considerada en el fallo de Primera Instancia, dictado en julio de 2023.

El proceso llegó hasta la Corte de Apelaciones, que ratificó el fallo inicial. En su resolución, también determinó que el motel debía pagar $1.125.000 por daño emergente, para compensar los costos médicos que la madre del joven había tenido que asumir.

El caso llegó finalmente a la Corte Suprema, luego de que el demandado presentara un recurso de casación. Alegó que la sentencia anterior no tomó en cuenta la supuesta culpa de la víctima y pidió que el fallo fuera anulado para dictar otro que dejara sin efecto la decisión de primera instancia.

“De haberse cumplido por ésta las instrucciones otorgadas por personal de la demandada respecto de la presencia de perros sueltos y la necesidad de comunicarse con la administración para hacer abandono del recinto, el hecho dañoso no se habría producido, o al menos no se habría atribuido la exclusiva responsabilidad de su parte en los hechos dada la exposición imprudente de la víctima al riesgo”, argumentó la parte querellada.

El 30 de septiembre del presente año, la Primera Sala de la Corte Suprema rechazó de manera unánime el recurso de casación. Los jueces concluyeron que los hechos no podían modificarse, dado que no se presentaron pruebas que respaldaran la versión de la parte recurrida. Así, se desestimó la solicitud presentada por el abogado de Inmobiliaria e Inversiones El Duende de Mantagua SpA en Quintero.