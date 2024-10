José Luis Repenning frena en seco a Ossandón por frase sobre denunciante de Monsalve: senador pide disculpas

Un tenso momento se vivió durante la jornada entre José Luis Repenning y el senador Manuel José Ossandón, mientras en el matinal Tu Día conversaban sobre la denuncia por violación que fue puesta en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve por una de las funcionarias del Gobierno con quien habría tenido una cita en un restaurante capitalino.

En concreto, el secretario de Estado habría citado a la víctima en el local Ají Seco Místico en pleno centro de Santiago, y tras tomarse algunos pisco sour la mujer habría perdido el conocimiento siendo llevada por Monsalve en un taxi hasta el hotel donde el jefe de las Policías se hospedaba. Según declaró la afectada despertó a la mañana siguiente desnuda en la cama del médico y político, con algunas lesiones en su cuerpo.

¿Por qué Repenning le llamó la atención a Ossandón?

Tras hablar un rato sobre el tema en el matinal, el senador realizó un profondo análisis de lo ocurrido y de la relación de la familia de la víctima con el exdiputado Monsalve. “Es evidente que no lo querían sacar, si lo mandaron al parlamento, estaba defendiendo el presupuesto. Lo que hicieron aquí fue claramente… le dieron dos días… ‘compadre, trata de arreglar este forro’. Imagínense, hablemos las cosas como son. Yo diría, la tercera autoridad más importante del país, va a Concepción, va a hablar con una familia que él conocía, de feriantes, gente súper modesta, creo que el papá había sido el chofer, a hablar con él. ¿A qué fue? A que retiraran la denuncia” declaró.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Eso es abuso de poder. Le pusieron un avión institucional. Él no puede usar para cosas personales un avión. Y tampoco puede subirle el sueldo (...) Porque la niñita podría haber salido ‘no, la verdad es que me tomé un copete y se me pasó la mano, disculpen. Retiro la denuncia’. Y le echan la culpa, cualquier cosa” dijo generando la polémica. “Yo le pediría que no se refiriera a una mujer de esa manera”, interrumpió el comunicador.

“Una chiquilla joven, si es lo grave de esto” complementó Ossandón a lo que el periodista señaló. “Son circunstancias muy complicadas. Sé que no lo hace con mala fe” lanzó. Tiempo después, el legislador quiso aclarar sus palabras y aclaró. “Yo quiero disculparme y quiero decir porqué hablé de ‘niñita’. Porque tiene la misma edad de mi hija, yo me sentí súper afectado. Para mí, mi hija es mi niña. Y si alguien le hubiera hecho eso, yo salgo a balearlo. No lo dije de manera peyorativa” lanzó.

Te puede interesar: Gonzalo Ramírez reemplaza a Rodrigo Sepúlveda y da a conocer tragedia que lo enluta: "Ambos han fallecido"