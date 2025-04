“No soy socialista, pero…”: José Antonio Neme entregó su sincera opinión sobre Michelle Bachelet

Durante una entrevista para La Firme de La Cuarta, el periodista José Antonio Neme se refirió a varias temáticas relacionadas a su vida personal y profesional. Entre dichos tópicos, destacó un momento en que entregó su sincera opinión respecto a la ex mandataria, Michelle Bachelet.

“Siempre me ha gustado la Presidenta Bachelet, me cae bien, creo que durante su primer gobierno se hizo algo muy bueno como la reforma previsional del 2008”, partió expresando el conductor de Mucho Gusto.

“Y en el segundo gobierno se intentó poner los cimientos de una suerte de transformación de algunas áreas, algunas mejor logradas que otras, pero había una intención”, agregó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“No soy socialista, pero me gusta Bachelet... No sé, la lógica de izquierda-derecha la encuentro tan oxidada. Encuentro que el mundo hoy día está tan complejo que quienes se queden en esa dialéctica (están fuera del debate)”, sostuvo.

Ya entrado en el tema, se refirió al escenario mundial actual en ese sentido. “O sea (Donald) Trump está desconociendo todos los acuerdos de libre mercado desde la derecha, y China está ofreciendo libre mercado desde la izquierda. ¿De qué me estás hablando? ¿Existe hoy la izquierda y la derecha tal y cómo la conocimos? Es la pregunta que uno tiene que hacerse. Veo a los políticos peleando desde esa trinchera o ring y me parece una estupidez”, sentenció Neme.

El día que Bachelet salvó a Neme

Recordemos, además, el episodio que vivió José Antonio Neme en China en 2021, cuando el periodista se encontraba en el país asiático reporteando la Expo Shanghái y fue “salvado” por la ex mandataria.

“Neme, en el planeta Neme, pensando no sé en qué cosa, se me perdió la credencial. Yo llego súper nervioso porque debía pasar todo el cordón de la policía de China. Habían muchos mandatarios europeos, y dentro de ellos estaba el canciller Moreno y la presidenta Bachelet que había viajado desde Estados Unidos porque estaba en ONU Mujeres”, reveló el periodista en Mucho Gusto.

“Yo joven, logré saltar una valla, entro corriendo y detrás venían cinco chinos. Dije: A la olla me van a meter, nunca más aparecí, allá te detienen y te mandaron saludos. Entro y los chinos me agarran así (por atrás), con armas. Empiezo a hablar inglés, ellos no hablaban inglés, y empiezan a tirarme hacia atrás”, continuó su relato.

Cuando todo parecía perdido, Neme logró ver una luz de esperanza. “¿Sabes quién aparece desde el segundo piso? La ex Presidenta Bachelet que había salido del salón para ir al baño. Yo la miro y le digo: Presidenta, help me. La Presidenta baja y habla con la persona encargada y dice: Él viene conmigo, está en mi comitiva”, contó.

“Yo tengo un gran agradecimiento, porque si no fuera por Michelle Bachelet, estaría en un campo de concentración, pelado, sería monje como el Dalai Lama”, bromeó José Antonio Neme.