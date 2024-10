El impactante testimonio de la madre de joven que denunció a Monsalve: "Fue horroroso, ella me contó todo"

A través de un reportaje exclusivo de Mega se logró dar con el testimonio de la madre de la joven que denunció por violación al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Recordemos que, según la víctima el secretario de Estado la invitó a comer el 22 de septiembre y luego de unos pisco sour, cuando ella se encontraba casi inconsciente la llevó a su hotel, donde la habría atacado.

La madre de la joven que decidió mantener su identidad en secreto, expuso que su hija se ha visto afectada psicológicamente tras lo ocurrido y que este caso habría arruinado su carrera. Cabe mencionar que, la víctima tiene 31 años es de profesión Ingeniera Comercial y según tenía una carrera en asenso y estaba feliz viviendo en Santiago.

¿Qué declaró la madre de la joven que denunció a Monsalve?

“Esto es demasiado delicado. Esto es grave. Ella nunca había pasado por una crisis así, por algo ella estaba trabajando donde estaba trabajando. Ella estaba subiendo en su carrera, yo estaba feliz, pero la vida se nos truncó a nosotros” afirmó en un principio la mujer para el medio citado desde Coronel, en la Región del Biobío.

Así mismo, el reportaje leyó algunas de las citas que la mujer entregó. “Yo estoy destrozada, para mí, mi vida se terminó ese día. Son detalles que me duelen mucho. Yo soy una mujer mayor (…), eduqué a una ingeniera con tanto sacrificio para haber pasado por esto. Entonces hay que dejar que la investigación siga” agregó.

Bajo esta misma línea la mujer complementó con que “fue horroroso. A mí no me quedan lágrimas (…) Ella me contó todo. Esto estalló, esto explotó y ahora hay que dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer”. “Quisiera contar tantas cosas, pero no puedo”, manifestó. Por el momento, no se han tenido nuevas declaraciones del médico y políptico y se esta a la espera de su formalización.

