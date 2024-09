Se supo todo: Guarello revela el jugador que se automarginó para no jugar con La Roja

Ricardo Gareca entregó una nueva nómina para la doble fecha eliminatoria que enfrentará La Roja y, como viene siendo costumbre, la polémica volvió a instalarse. El entrenador afirmó que un futbolista se automarginó de las citaciones y ahora fue Juan Cristóbal Guarello quien salió para revelar el nombre del jugador.

"Capaz que Ben Brereton haya mandado a decir que no viene. Ojo. Capaz le dijo a Gareca: 'sabe qué, si usted me va a tener así, si me va a exponer así, yo no voy. ¿Voy a jugar el próximo partido?'", comenzó señalando el comunicador en Radio Agricultura.

En esa misma línea, Guarello fue más allá y reveló el posible diálogo que tuvieron ambas partes. "Quizás Gareca le respondió '¿Mira, vos sabés…?' Y capaz Brereton le respondió que 'para hacer el ridículo y cargar con los dados del mal partido, mejor no voy'", lanzó.

Guarello afirma que Brereton se automarginó de La Roja.

Respecto a la nómina en sí, el comunicador le lanzó un palito a Ricardo Gareca. "Está pegando volantazos y llama varios nombres para calmar las aguas… Llama varios de la U porque la U anda bien. Ya, llamo gente de la U. Cepeda, calmo a los de Colo Colo", dijo Guarello para concluir.

Recordar que toda esta polémica se da después de que Brereton haya sido titular contra Bolivia pero Gareca haya decidido cambiarlo al minuto 34 para intentar revertir el mal rendimiento del equipo. Claramente esto no resultó pues Chile terminó perdiendo por 1-2 contra los altiplánicos.

