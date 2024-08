¡Club no se ha referido al caso! Futbolista chileno es detenido tras ser acusado de violación

Durante las últimas horas se ha dado a conocer un impactante caso de violación que empaña al futbol chileno. En concreto, según Radio Bíobio un jugador de 19 años del club Malleco Unido fue detenido durante la madrugada por la Policía de Investigaciones, producto de esta grave acusación realizada por una joven.

Por el momento el club deportivo no se ha referido al caso y por decisión del juez no se han entregado detalles sobre el jugador involucrado en los hechos denunciados. Así mismo no se permitió el ingreso de familiares a la audiencia del futbolista y el Ministerio Público deberá indagar los delitos que se le imputan al deportista.

Futbolista acusado queda en prisión preventiva

Por decisión de la Fiscalía el joven quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. Recordemos que no es primera vez que se sabe un caso de este tipo que empaña el deporte nacional, hace algunos meses se expuso el caso de la manada de Cobreloa en donde un grupo de nueve jugadores habría abusado sexualmente de una joven.

Los hechos habrían ocurrido en la Casa Naranja al norte del país. “Yo fui con uno al baño y yo llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir del baño y me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí habían más personas. Traté de escaparme, pero no…tenían más fuerza que yo” narró la víctima en su momento.

“Ya no accedía, ya no quería y me forzaron a ir a una pieza, donde entraron ocho o 10 personas más y me violaron”, agregó en declaraciones a CHV Noticias. "(Me) tomaron con fuerza de los brazos, el cuello, y la cintura, me golpearon la cara, me golpearon con un cinturón, me pusieron el cinturón en el cuello y me penetraron, vi condones, algunos quedaron en el suelo (...) me grabaron, e hicieron videollamada a otros hombres en las que mostraron lo que hacían”, detalló la joven según La Tercera.

