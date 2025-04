"¿De qué te sirve?": Figura de Colo Colo en picada contra la regla Sub 21 del Campeonato Nacional

Una vez más, la siempre polémica regla de minutos Sub 21 en el Campeonato Nacional vuelve a ser tema de conversación, y es que mientras Colo Colo parece complicarse nuevamente en dicho ámbito, una figura del Cacique aprovechó su conferencia de prensa en el Estadio Monumental para criticar la normativa.

Se trata de Claudio Aquino, quien no se guardó nada contra las bases del certamen: "No hay que apurar a los chicos. Sé que los chicos que están en el plantel tienen condiciones, tienen calidad, por algo están entrenando en el primer equipo. Pero soy de la idea de que no hay que apurar a los chicos, no hay que hacerlos jugar por obligación".

"Si pones a un chico que por ahí no está preparado para jugar, ¿de qué te sirve? ¿para sumar minutos nada más? No le encuentro la lógica", insistió el ex Vélez Sarsfield, y para fundamentar su reclamo, usó su propia experiencia como futbolista y la manera en que afrontó la primera etapa de su carrera profesional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"A mí me costó, me tuve que esforzar para poder jugar en Primera, no por sumar minutos. No quiere decir que los chicos no estén preparados, pero me parece eso. Creo que hay que estar preparados, estar bien todos los días, entrenarse bien con los compañeros, no es fácil, más cuando eres chico", lanzó el volante.

"Hay que ayudarlos, potenciarlos, ayudarlos dentro de la cancha, afuera, ayudarlo a cómo se tiene que mover, qué es lo que tiene que hacer, en cosas tácticas. Por ahí poner a un chico que no entiende de táctica y, ¿de qué te sirve? Cada cosa tiene un proceso y hoy creo que el entrenador siempre piensa en eso", remató Aquino.

Te puede interesar: Prensa argentina agiganta a Carlos Palacios para Superclásico ante River Plate: "Será un hombre clave"