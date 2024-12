Otro ex Colo Colo al CDA: exdelantero albo da el sí para ser refuerzo de U de Chile

El mercado de fichajes para la temporada 2025 ya comenzó a jugarse y en Universidad de Chile lo saben bien. Los universitarios buscan un añorado delantero que aporte con experiencia al equipo y al parecer lo habrían encontrado en un exjugador de Colo Colo.

Se trata de Octavio Rivero, delantero que pasó por los albos y que ya dio el sí para convertirse en refuerzo de los azules. "Y sí, ¿por qué no? Claro", respondió el charrúa cuando le consultaron si ficharía en algún momento por quien en su tiempo fue su máximo rival.

Esto se debe principalmente a que las relaciones entre el delantero y los albos quedaron totalmente rotas hace un tiempo. "Yo tenía todo arreglado para volver, todo hablado con el presidente, pero cuando yo rescindo contrato me dicen que se había complicado una cosa y otra, y no sé qué. Sí habíamos hablado 10 pesos ahora eran 5. Llamé a mi representante y le dije: mira, tirá todo para atrás, no voy", afirmó.

Rivero es buscado desde Universidad de Chile.

Actualmente el goleador está jugando en Barcelona de Guayaquil y goza de un presente bastante interesante ya que suma 10 goles en 14 partidos. Este rendimiento es similar al que logró en Uruguay antes de fichar en Ecuador, pues al parecer está gozando de un segundo aire en su carrera.

Es así como la U podría volver a reunir a Octavio Rivero y Matías Zaldivia después de que ambos compartieran y vivieran muchos éxitos en el Estadio Monumental. De momento deben negociar con el delantero para concluir su arribo, pero ya dio el sí para recaer en el CDA.

