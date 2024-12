¿Se enciende la alarma? Desde Argentina avisan que buscan al principal delantero de Colo Colo

Colo Colo ha perdido muchos jugadores muchos jugadores entre ventas y términos de contrato, lo que tiene preocupados a todos los hinchas. Sin embargo, esto podría seguir agravándose debido a que desde Argentina avisan que vienen a la carga por el principal atacante del equipo.

Según informó el medio "El Día", Estudiantes de La Plata quiere repatriar a Javier Correa para tenerlo nuevamente a su disposición. Es más, desde el sitio informaron que "el delantero quiere regresar al país y el Pincha quiere volver a contar con él".

De todas formas el delantero tiene contrato hasta diciembre de 2027 con el Cacique y no cuenta con cláusula de recisión, por lo que no podrá abandonar Macul sin previa negociación entre clubes. No obstante, poco después de surgir la noticia Correa subió a su Instagram una foto de sus tiempos en Estudiantes, lo que encendió la alarma.

Avisan que Estudiantes quiere recuperar a Correa.

A pesar de todo, hace algunas semanas el delantero aclaró que no está interesado en dejar Chile debido a que su familia recién estaba comenzando a aclimatarse en el país, sin embargo, en aquel entonces aún se desconocía este supuesto interés de Estudiantes para ficharlo.

Es así como en Argentina comenzaron a preocupar a todos los albos debido a que avisaron que Estudiantes quiere volver a contar con Javier Correa. Para esto deberán desembolsar una alta suma de dinero ya que el Cacique no quiere desprenderse de su principal atacante..

