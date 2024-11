El feroz ninguneo de Salfate a Marcelo Lagos: "Tiene este círculo de arrogancia..."

El crítico de cine y presentador de TV, Juan Adrés Salfate lanzó su tajante opinión sobre el geógrafo Marcelo Lagos comentando que lo consideraba un científico "resentido". Cabe mencionar que en el programa Todo Va a Estar Bien de Vía X hicieron que eligiera entre el brasileño dedicado a los terremotos, Aroldo Maciel, y el geógrafo chileno.

"No tengo ninguna duda” partió diciendo Salfate para luego señalar a su elegido y los motivos que tuvo. Recordemos que Lagos es invitado a la TV cada vez que hay un movimiento telúrico o que algún fenómeno de la naturaleza afecta a nuestro país como lo fue el caso de la alerta naranja que tuvo el volcán Villarica a inicios de este año.

¿Qué dijo Salfate sobre Marcelo Lagos?

“Marcelo Lagos pertenece, para mí, a ese grupo de científicos que logró construir una carrera popular, que lo llaman cuando se mueve la tierra”; luego añadió que “con los científicos en general me llevo bien, porque son ñoños, son a los que agarraban a ‘cachamales’, los que no sabían jugar a la pelota y que estaban con un libro”, así que “soy de ahí pero no académicamente científico” declaró.

Sobre la misma añadió que "él (Lagos) es de estos científicos, a diferencia de otros, que son como resentidos; son como los ñoños que hoy día son pesados, en vez de ser humildes, en vez de tener la mente abierta, como el gran geólogo Christian Salazar, que en programas lo teníamos conversando con un terraplanista; y él, con todo lo científico que es, dando clases de Alemania, (decía) ‘te escucho, perfecto... mira, lo que dices es bien interesante, pero sé, en cálculo con máquina, que es esto’”.

“Tiene este círculo de arrogancia, pesadita, de que ‘yo nomás sé' y no se abre a otras posibilidades” agregó entregando una reflexión sobre la ciencia. : “Acá la gente se olvida que cosas como el efecto Doppler, para calcular distancia de refracción de luz en estrellas lejanas, fueron muchas veces inventadas por personas que tienen la capacidad de pensar, y que no tenían formación científica” lanzó.

