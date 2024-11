Neme colapsa con caso Monsalve y lanza potente descargo en vivo: "Vengan las querellas"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme se lanzó con todo en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve a quien este martes se le informarán las medidas cautelares que deberá cumplir tras ser denunciado por el delito de violación por parte de una subalterna de 32 años.

En concreto, el comunicador dio a conocer su malestar cuando en el panel comenzaron a analizar el recorrido y realizaron una reconstrucción de los minutos posteriores a la cena entre Monsalve y la presunta víctima en una restaurante peruano de Santiago recorrido que hicieron en taxi y en el que la víctima puso en riesgo su vida al bajarse del auto e intentar huir.

¿Qué dijo Neme sobre Monsalve?

En un inicio Neme cuestionó que una autoridad de estado deambulara borracho por las calles del centro de Santiago y señaló una tajante opinión sobre la otra autoridad. “Voy a decir algo súper políticamente incorrecto y puede que me tiren las orejas, pero creo que Monsalve es un tremendo mentiroso. Y me hago cargo, ah, que vengan las querellas o lo que quieran, si alguien lo considera injurioso, pero ya terminemos con el asunto: es un mentiroso” dijo.

“Al decir ‘no me acuerdo de nada’... eso es mentira, por favor, si las imágenes de la PDI lo muestran tomando decisiones en el tránsito entre el restaurante y el hotel. Yo no sé si violó o no a la señorita, pero no le creo cuando dice que no se acuerda de nada” añadió sobre la misma y la postura que Monsalve a tomado ante la acusación.

Finalmente cerró insistiendo en su punto. “Es un mentiroso, discúlpenme, lo dije y si tengo que ir al Centro de Justicia después, formalizado por injurias y calumnias, me da lo mismo, porque de verdad es lo que yo creo. Lo demás es un insulto intelectual” lanzó el comunicador dejando a los demás panelistas en silencio.

