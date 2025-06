El feroz descargo de Claudio Borghi por el presente de Colo Colo: "Cuando prometes títulos…"

En medio de una temporada para el olvido, donde Colo Colo solo podrá competir por el Campeonato Nacional el resto del 2025, Claudio Borghi sacó su lado más hincha, se sinceró y lamentó profundamente el presente del Cacique, criticando a la dirigencia, los jugadores y las promesas que ya no se cumplirán.

Fue en el programa ESPN F90 que el 'Bichi' arrancó reprochando la participación en Copa Libertadores: "Teniendo en cuenta lo que se hizo el año pasado, daba la sensación que reforzando el equipo se podía hacer cosas mejores. Hubo promesas de parte del presidente, de llegar a octavos, y cuando te pones esas metas se hace complejo".

"Ojalá fuera solo comprar una gran cantidad de jugadores y ser campeones. Hay un gran plantel, un buen entrenador, pero no se logró tener el equipo del año pasado. Hay jugadores que no rinden como se esperaba. Salomón Rodríguez es uno de los más llamativos, también Aquino, que lo veo más mixto que creador", lanzó.

Tras ello, repasó los sucesos que siguen empañando cada vez más el Centenario de la institución: "Con cambio de arquero a mitad de campeonato, la salida y confirmación del mismo entrenador, todo malo en un año que era de festejos. Me atreví a decir antes que Colo Colo no era campeón por cumplir 100 años".

Y para finalizar, Borghi dejó ver toda su decepción englobando la campaña en una sola palabra: "Sí me atrevo a decir que es un fracaso, palabra que no me gusta usar en el fútbol. Fracasa el que intenta, y cuando nadie intenta nada, nunca lo hace. Cuando prometes campeonatos y buenos rendimientos y no se logra, se fracasa".

