VIDEO | “Las regiones no tienen seremis”: Manouchehri interpela a Rojo Edwards por prioridades en “Gobierno de emergencia”

Por: Catalina Martínez

Todavía no se cumple la primera semana del “Gobierno de emergencia” del presidente José Antonio Kast y las tensiones ya están a flor de piel. Así lo demostraron el diputado socialista, Daniel Manouchehri, y el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, quienes protagonizaron un tenso round en vivo. 

Durante su participación conjunta en el debate de Mucho Gusto (Mega) —donde se abordó la construcción de zanjas por parte del Ejecutivo en la frontera norte— Manouchehri apuntó con todo contra las prioridades de la nueva administración, las cuales se han mantenido bajo el ojo crítico tras una serie de polémicas.

“El gobierno prometió frenar la inmigración irregular en los primeros cien días. Vamos a esperar para ver cómo se va a hacer y cómo se va a financiar esto, porque se dice que no hay plata y se dan señales erradas. Primero, una señal simbólica, que es un cóctel en La Moneda, con barra abierta y bastante lujoso”, partió diciendo el legislador, según recogió La Cuarta.

Luego, agregó: “Además, se anuncia una reforma donde se van a disminuir los ingresos del Estado, porque se dice que se van a disminuir las contribuciones, los impuestos a los más ricos, entonces la pregunta de fondo es: cómo vas a financiar una zanja de mil kilómetros”.

Claramente no es un gobierno de emergencia. Cuando tú estás en un gobierno de emergencia no se hace un cóctel de barra abierta que hicieron el miércoles, partiendo de esa base”, lanzó. “Si yo digo que hay una emergencia de ese nivel, parto nombrando las autoridades a tiempo. Las regiones no tienen seremis”, cuestionó Manouchehri.

“No estamos en presencia de un gobierno de emergencia, más bien es un eslogan que se pretende imponer para justificar determinadas medidas que pudiesen decir relación con recortes de beneficios sociales”, sentenció el parlamentario del PS.

Rojo Edwards responde 

Frente a eso, el senador de ultraderecha quiso precisar: “Ser de emergencia no significa que no se puede hacer nada. Esto es un gobierno de emergencia, porque las emergencias son claras y usted las está viendo”.

Sin embargo, el diputado tomó esa última declaración del senador y cuestionó: “¿Tú consideras que era una situación de emergencia tener un carrete con mil personas con barra libre es parte de una emergencia? Si yo digo que no hay plata, no puedo paralelamente armarme un carrete con mil personas, con 250 garzones, porque algo no coincide en el relato”.

“Cuando hay delegaciones internacionales... Yo no sé si quizás el diputado quiere que le demos sopita de pollo y no le entreguemos seguridad con Carabineros. ¿Vamos a trivializar la política en ese nivel? Yo quiero poner el énfasis en lo importante. Lo importante es que hoy nos estamos haciendo cargo de la migración ilegal”, fue la justificación de Rojo Edwards. 

