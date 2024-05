¡Contaron todo! Jóvenes conscriptos desmienten al Ejército y denuncian graves maltratos en Putre

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana, Cristopher Pakarati y Cristóbal Sanhueza dos jovenes que estuvieron conscriptos en el regimiento de Putre, revelaron los momentos de terror que vivieron realizando el Servicio Militar y el contexto en que se provocó la muerte del joven de 19 años, Franco Vargas. Cabe mencionar, que los jovenes desmintieron dichos del Ejército y denunciaron maltratos.

Recordemos que, tras la muerte de Franco por frío extremo el Ejército salió a aclarar el fallecimiento y desmintieron las condiciones "extremas" de la actividad de entrenamiento que realizaron. Sin embargo, los informes médicos mostraron que 45 conscriptos presentaron cuadros de infección respiratoria y gastrointestinal como resultado de esta excursión. Incluso a dos de los participantes se le tendrán que amputar extremidades de su cuerpo.

¿Qué narraron los jovenes conscriptos?

Lo primero que salieron a desmentir los exconscriptos fue una imagen que publicaron desde el Ejército en donde se veía una tropa de conscriptos marchando con su uniforme de campaña. Según Pakarati ellos no vistieron esos uniformes el día de la actividad. “Eso es mentira, porque el chaquetero lo hicieron guardar en nuestras mochilas, bufanda no teníamos, era solamente una coipa que cubría solamente la cabeza y el cuello. Solamente teníamos tenida de combate, que era la polera, la blusa y el pantalón” dijo.

Sobre la misma aseguró que los de la fotografía “no éramos nosotros”. Más trade detalló que ellos usaron una polera y una blusa para la salida. “Lo desmiento, porque la foto que subieron no éramos nosotros. Esos de la foto no somos nosotros. Nosotros hicimos la marcha con polera y una blusa arriba, pero en la foto que subieron salían con chaquetón, bufanda y esas cosas, y nadie de nosotros viajó así. Nadie marchó tan abrigado” aclaró.

Por otro lado, mencionó que al entrar al regimiento se les advirtió que las condiciones serían complejas pero que nunca pensó que “de esa magnitud”. Así mismo, tras la campaña declaró que todos los malestares se los trataban con paracetamol. Bajo esta misma línea, su compañero, Sanhueza expuso. “Yo viví una agresión de parte de un teniente (...) se nos obligó a sacarnos el cargo para el frío extremo y marchar sólo a polera y camisa. Tampoco nuestros instructores como que daban el ejemplo, porque ellos sí que andaban abrigados, andaban con guantes, andaban con bufandas” narró.

“Yo sólo espero que esto marque un hito o no sé, que haya un cambio en nuestra institución militar y que las personas que tiene que destituir, las destituyan porque esto no vale la pena, estábamos sólo con polera y camisa” añadió. "Yo tuve que cortarme para pedir la baja, ya que a mí nunca se me preguntó si quería la baja. Y muchos hicieron lo mismo por la misma razón” cerró.