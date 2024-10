¿Se despide? Carlos Palacios cuenta la firme sobre un posible fichaje en Boca Juniors

Carlos Palacios ha tenido una temporada 2024 muy buena y se ha alzado como la figura de un equipo que se instaló entre los ocho mejores de América. Es por esto que, entre otros clubes, Boca Juniors se ha interesado en él y fue la misma "Joya" la que se sinceró por un posible fichaje.

"Sí tuve conversaciones, por ahí hubo un poco de molestia de parte de ellos cuando no se dio la última negociación. Mi contrato se va acabando entonces son cosas difíciles que uno vive y me siento tranquilo con eso", comenzó diciendo Palacios.

En ese sentido, la "Joya" agregó que "se habló que era un tema económico, que me iba por plata pero nunca fue así. Nadie se puso en mi lugar en ningún momento y eso me incomodó (…) Boca es un club gigantesco, de los más vistos en el mundo. Siempre he visto a la hinchada de Boca, todos sus partidos, no solo ahora".

Palacios dijo toda la verdad sobre su casi arribo a Boca Juniors.

Entremedio de todo, Carlos Palacios afirmó que le dio el sí a los Xeneizes, pero aún así no pudo ir. "Dejaron claro que si se ejecutaba la cláusula el que decidía era yo y cuando se dio, no se pudo hacer. Siempre lo vi como algo para mi carrera, estaban jugando Copa Sudamericana y era un paso importante para mi carrera y mi vida", afirmó la figura alba.

Para finalizar, la "Joya" habló sobre una posible partida a final de año. "Eso va a depender de muchos factores. Siento que la gente también se toma las cosas de mala manera, cuando dije que estaba preparado para dar el salto, pero fue por una pregunta", concluyó.

