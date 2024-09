"Mira esa falta de actitud": Arturo Vidal explota contra Colo Colo por goleada de Magallanes

Jornada para el olvido la que vivió Colo Colo ante Magallanes, y es que en la final (ida) de la Zona Centro Sur de la Copa Chile, el Cacique cayó por un contundente 3 a 0 a manos de la Academia, resultado que no dejó nada contento a Arturo Vidal, quien criticó fuertemente la actuación de sus compañeros en el estadio Fiscal de Talca.

Así es, tras quedar fuera del compromiso por la recuperación de su lesión, el volante reaccionó a la derrota de su equipo a través de su canal de Kick, transmisión en la que si bien ya se le veía molesto con el show de Joaquín Larrivey y su hat-trick en el primer tiempo, en el complemento no se guardó nada y explotó contra los jugadores del 'popular'.

La primera de sus víctimas fue Ramiro González, defensor central que a los 78 minutos de partido vio la tarjeta roja y dejó con 10 hombres a Colo Colo, quedando prácticamente sin opciones de conseguir un descuento pensando en el duelo de vuelta. "Con uno menos no se puede, se hace muy difícil", recriminó el 'rey'.

El siguiente sería Guillermo Paiva, delantero que estuvo lejos de marcar un gol para los albos: "Paragua, preocúpate de la pelota, estás puro peleando", pero sin duda alguna Cristián Zavala fue uno de los que acabó por completo con la paciencia del ex Juventus: "Anda pa' arriba a marcar. Estás ahí al medio sin marcar a nadie".

Pero eso no sería todo, pues no conforme con repasar uno por uno los nombres del Cacique, disparó un lapidario análisis general de la pobre presentación de su club ante los carabeleros: "Pero mira esa falta de actitud. Así no se puede". "Ellos van ganando y las pelean todas, y nosotros nada", sentenció Arturo Vidal.

