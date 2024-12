¡Sigue la polémica! Brayan Cortés lanza fuerte desahogo tras salida de Colo Colo

Colo Colo ya terminó la temporada, por lo que están disfrutando de unas merecidas vacaciones tras la obtención de dos títulos esta temporada. El primero fue el Campeonato Nacional en una definición de torneo de infarto, donde pelearon palmo a palmo con Universidad de Chile por la corona. El otro sería la Supercopa ante Huachipato.

Los últimos jugadores del cacique que se mantuvieron en acción fueron los que estuvieron junto a la selección chilena en la última doble fecha de las clasificatoria del año rumbo al Mundial, donde hubo varios jugadores albos que fueron figuras en La Roja, el caso más emblemático es el de Lucas Cepeda que anotó un doblete ante Venezuela..

Por el lado de la dirigencia de Colo Colo, continúan con los trabajos en las renovaciones de las figuras del equipo y también están planificando lo que será su participación durante el próximo mercado de fichajes, donde Jorge Almirón ya le hizo algunos pedidos a Blanco y Negro para poder reforzar al equipo de cara al próximo año.

Si bien el mercado de fichajes está apenas empezando, en el cacique han tenido hasta el momento muchas más salidas que llegadas de refuerzos, los cuáles hasta el momento sólo son rumores o jugadores que se tienen en carpeta. Una de las salidas que más dolió en los albos fue la de Brayan Cortés, la cuál no estuvo lejana a la polémica.

Pese a todo lo que se dijo por parte de Blanco y Negro, el portero abandonó el equipo para dar el tan esperado salto al extranjero y antes de irse, lanzó un profundo desahogo. "El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club."