Revelan los detalles de la trágica muerte de surfista arrollada por una lancha en Cobquecura

Una trágica noticia impactó a la comunidad surfista de nuestro país luego que se diera a conocer la trágica muerte de una joven en la playa Rinconada de Taucú, en Cobquecura, región del Ñuble. En concreto la deportista fue arrollada por una lacha pesquera que no la visualizó y perdió la vida en el lugar en el que esperaba disfrutar de las olas.

La víctima tenía 34 años y se llamaba Javiera Ortiz. La joven fallecida fue una destacada diseñadora de vestuario y amante de los deportes acuáticos, nació en Rancagua pero se mudó hace dos años a Cobquecura, donde compartía su vida junto a su pareja y practicaba surf de manera habitual en la playa Rinconada.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento de la surfista?

El trágico momento ocurrió el viernes pasado y tras ser embestida por la lancha la joven quedó con graves lesiones. Debido a que en la playa no había presencia de salvavidas, fue llevada en un auto particular al Cesfam local, sin embargo producto del impacto fue imposible mantenerla con vida constatándose su muerte.

Ante la Brigada de Homicidios de la PDI el operador de la embarcación aseguró que no vio a la joven en el agua y desde el gremio culparon a los surfistas por no moverse cuando las embarcaciones están saliendo del mar. La presidenta del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal de Caleta Rinconada, Palmira Bastías, declaró a La Discusión.

“Los surfistas son muy porfiados, los botes dan todas las señales, dan vuelta y vuelta adentro para que vean el bote pero ellos hacen caso omiso de todo, y lamentablemente cuando ven una ola la corren, no le importa si el bote viene para varar, ellos la corren nomás. Montones de veces han tenido los pescadores que sujetar el bote cuando se alcanzan a dar cuenta en condiciones que se han encallado y han estado a punto de darse vuelta por realmente salvar la vida de las personas. Pero en este caso el pescador no vio nada, el pescador que viene manejando montado en una ola es imposible que pueda ver a una persona en el agua, pero ellos sí que pueden ver el bote porque el bote es gigante comparado al lado de ellos, pero ellos no respetan nada” señaló.

