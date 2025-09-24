¡No están conformes! Universidad de Chile apelará a los castigos impuestos por Conmebol

El anterior fin de semana, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Con esta enorme victoria, Universidad de Chile consiguió el primer título de la temporada, teniendo en cuenta que quedó fuera de la Copa Chile de este año y se mantiene a 18 puntos del líder del Campeonato Nacional, teniendo más posibilidades en la Copa Sudamericana, donde ahora disputará la llave de los cuartos de final ante Alianza Lima.

Si bien Universidad de Chile continúa su camino en Copa Sudamericana ante Alianza Lima, para poder llegar hasta acá debieron pasar por un verdadero infierno en Avellaneda por la catástrofe ocurrida en suelo argentino. Es aquí donde muchos hinchas salieron gravemente heridos y debió intervenir la Conmebol para determinar al equipo que seguiría avanzando en el torneo.

Si bien los azules fueron el equipo que avanzó a los cuartos de final, la Conmebol de todas formas les dejó un fuerte castigo tanto económico como en la restricción del público. Es aquí donde el romántico viajero ya prepara una apelación a estas sanciones, donde pretende reducir la multa económica y además buscar que al menos los partidos como local puedan tener público.